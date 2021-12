नई दिल्ली (आईएएनएस)। Merry Christmas 2021 : दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार यानी कि क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। इस अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर बधाई देते हुए कहा कि सभी को क्रिसमस की बधाई! हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं, जिन्होंने सेवा, दया और विनम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया। सभी स्वस्थ एवं समृद्ध रहें। चारों ओर सद्भाव हो।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी बधाई

वहीं "शांति और सद्भाव" की कामना करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया "मेरी क्रिसमस। दया, शांति, प्रेम और सद्भाव के गुण हमेशा कायम रहें। क्रिसमस की बधाई।"

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने किया ट्वीट

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जैसे अन्य राजनेताओं ने अपना एक वीडियो साझा कर लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस क्रिसमस, मैं कामना करता हूं कि आप सभी को अपने जीवन के हर क्षेत्र में शांति और समृद्धि मिले। क्रिसमस की बधाई।"

कई प्रतिबंधों के साथ मनाया जा रहा कि्समस

बढ़ते कोविड -19 मामलों को देखते हुए, दुनिया भर में क्रिसमस डे को कई प्रतिबंधों के साथ मनाया जा रहा है। भारत में भी, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, देश भर के चर्चों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं है।