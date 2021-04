नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे सामने महामारी की चुनौती बहुत बड़ी है। हमें इसका सामना बहादुरी से करना होगा। पीएम ने कहा कि वे उन लोगों का दर्द समझ सकते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को कोविड-19 की दूसरी लहर में खोया है। पीएम ने कहा कि देश में अचानक आक्सीजन की मांग बढ़ी है।

India with two 'made in India' vaccines started the world's largest vaccination program. Till now, more than 12 crore vaccine doses have been administered. From 1st May, those above the age of 18 years can be vaccinated: PM Modi pic.twitter.com/qZ6oCddjth