नई दिल्ली (एएनआई)। भारत की आयरन लेडी यानी कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आज 105 वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हमारी पूर्व पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इसके साथ ही पीएम मोदी ने शनिवार को ब्रिटिश सेना से लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मी बाई को भी उनकी जयंती पर याद किया और कहा कि उनके साहस और देश के लिए उनके महान योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है।

पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को भी किया याद

प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनके साहस और महत्वपूर्ण योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। वह औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके दृढ़ विरोध के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पिछले साल इस दिन मेरी झांसी यात्रा की झलकियां साझा कर रहा हूं। लक्ष्मी बाई ने अपने राज्य को हड़पने की ब्रिटिश सेना की कोशिश का बहादुरी से विरोध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की प्रमुख हस्तियों में से एक थीं।





Remembering Rani Lakshmibai on her Jayanti. Her courage and monumental contribution to our nation can never be forgotten. She is a source of inspiration for her steadfast opposition to colonial rule. Sharing glimpses from my visit to Jhansi on this day last year. pic.twitter.com/76oWhwL9bn