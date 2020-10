सासाराम (एएनआई)। Bihar Assembly Elections बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। पीएम माेदी ने बिहार की जनता की संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब विकास की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है।अब बिहार को कोई बिमारू, बेबस राज्य नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालटेन का जमाना चला गया।

Sons of Bihar lost their lives in Galwan Valley for the tricolour and ensured Bharat Mata's head is held high. Jawans of Bihar were also martyred in Pulwama attack. I bow my head at their feet and pay respects: PM Modi#BiharElections2020 pic.twitter.com/O7Xw2IyY78 October 23, 2020

इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगे के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत मां का माथा नहीं झुकने दिया। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद हुए, मैं उनके चरणों मे शीश झुकाता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।

Voters of Bihar have taken a resolve that they won't let those who have a history of making the state 'Bimaru' come near them: PM Narendra Modi at Biada Maidan in Sasaram#BiharElections2020 pic.twitter.com/apGB3cIxqu — ANI (@ANI) October 23, 2020

प्रधानमंत्री ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में हैं ।

The people who once ruled Bihar are again looking at the developing state with their greedy eyes. But, Bihar must not forget who pushed them backward, that was the time when there was worsening law & order situation and corruption in the state: PM Modi#BiharElections2020 pic.twitter.com/gt8ZdepNig — ANI (@ANI) October 23, 2020

जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया तो ये बौखला गए। इसके बाद दस साल तक इन लोगों ने यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। कनेक्टिविटी, NDA की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता रही है।

NDA govt abrogated Article 370. These people say they will bring it back if they come to power. After saying this they dare to ask for votes from Bihar. Is this not an insult of Bihar? The state which sends its sons and daughters to the borders to protect the country: PM Modi pic.twitter.com/AcsGcKJg5i — ANI (@ANI) October 23, 2020

आज बिहार के करीब-करीब हर गांव तक सड़क पहुंच रही है। नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं। बिहार की नदियों पर आज एक के बाद एक नए और आधुनिक पुल बन रहे हैं। आप मुझे बताए कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी आज से बिहार में 12 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के उम्मीदवारों के लिए बिहार में 12 चुनावी रैलियां करेंगे। 23 अक्टूबर को वह सासाराम, गया और भागलपुरमें रैलियां करेंगे। 28 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैलियों का आयोजन करेंगे। 3 नवंबर को, वह छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर और बाद में पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया में रैलियां करेंगे।फडणवीस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का भरोसा न केवल उनकी पार्टी बल्कि उसके सहयोगियों को भी फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा बिहार में जहां भी हम जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, लोगों में बहुत उत्साह देखा जाता है। देश और वहां के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा किया है। इस भरोसे से न केवल हमें बल्कि हमारे सहयोगियों को भी फायदा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरण 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, और 7 को होंगे और मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी।भाजपा और जेडीयू ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 121-122 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। 122 सीटों की हिस्सेदारी वाले जेडीयू ने अपने कोटे से जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सीटें दी हैं। बीजेपी ने औपचारिक रूप से विकासशील इन्सान पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल कर लिया था और बिहार चुनाव के लिए सहयोगी दलों के बीच सीट वितरण के हिस्से के रूप में पार्टी को 11 सीटें सौंपी थीं।