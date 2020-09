नई दिल्ली (एएनआई)। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया है। वह 74 वर्ष के थे। रविवार को वह एम्स में भर्ती हुए थे।पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समेत कई बड़े नेताओं की ओर से दुख जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे साथ नहीं हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उनके निधन ने बिहार के साथ-साथ देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक शून्य छोड़ दिया है। रघुवंश प्रसाद जिस विचारधारा के साथ बड़े हुए, उसे जीने की कोशिश की। जब मैं भाजपा संगठन कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब से मैं उन्हें करीब से जानता था।

Raghuvansh Prasad Singh is no more among us. His demise has left a void in the political sphere of Bihar as well as the country: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Cs9D7IhZbo