वायनाड (केरल) (एएनआई)। वायनाड से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वायनाड में नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए) को लेकर सरकार पर हमला बोला। इस दाैरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बीच तुलना करते हुए कहा कि दोनों एक ही विचारधारा को मानते हैं। महात्मा गांधी को उनकी 72 वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह एक ऐसा दिन था जब भारत में पैदा हुए सबसे महान व्यक्तियों में से एक को हमसे छीन लिया गया था। उसे ऐसे व्यक्ति ने हमसे छीना था जो घृणा से भरा हुआ था। नाथूराम गोडसे ने गांधी को कई बार मारने की कोशिश की और आज के दिन वह इसमें सफल हो गया था।

#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Kalpetta, Kerala: Nathuram Godse shot Mahatma Gandhi because he did not believe in himself, he loved no one, he cared for nobody, he believed in nobody and that is the same with our Prime Minister, he only loves himself, only believes in himself. pic.twitter.com/itx4GKiVIM