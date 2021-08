कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शुक्रवार को दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लांच किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को झंडा दिखाकर शुरू किया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक भी मौजूद रहे। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह कार्यक्रम आजादी के 75 वर्ष को मनाने और भारत को फिट रखने का एक आह्वान है। देश भर से युवा एक ही संकल्प लेकर जुड़े हैं कि फिट रहना है और फिट रखना है। तन, मन को स्वस्थ रखकर ही हम मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ से जब 100वीं वर्षगांठ की तरफ चलेंगे तो हम सब पर निर्भर है कि 25 वर्षों में देश को किस दिशा में लेकर जाना है।

When we move from the 75th to 100th year of our Independence, it depends on all of us to see that in what direction do we want to take the country in those 25 years. It is possible only if we stay fit: Union Sports Minister Anurag Thakur at the launch of Fit India Freedom Run 2.0 pic.twitter.com/LadZdhIdnG