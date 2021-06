दोहा (एएनआई)। भारत के फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी का रिकाॅर्ड तोड़ दिया है। छेत्री ने एक और उपलब्धि हासिल की जब वह सोमवार को मेसी को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी बन गए। छेत्री ने दोहा के अल साद क्लब के जसीम बिन हमद स्टेडियम में चल रहे फीफा विश्व कप कतर 2022 क्वालीफाॅयर में बांग्लादेश के खिलाफ दो गोल दागे और टीम को 2-0 से जीत दिलाई।

छेत्री के नाम बड़ा रिकाॅर्ड दर्ज

36 वर्षीय छेत्री ने मैच के दूसरे हाफ में अपने दोनों गोल दागकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। छेत्री ने इंडियन फुटबाॅल टीम द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में मैच के बाद कहा, "मैं गोल की गिनती नहीं करता। हां 10 साल बाद जब मैं गोल गिनने बैठूंगा, तब इस पर बात करूंगा।' छेत्री ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 74 गोल कर लिए हैं, जो मेसी से दो अधिक हैं। वह सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले एक्टिव फुटबॉलरों की लिस्ट में पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (103) से पीछे हैं। अली मबखौत 73 गोल करने के बाद तीसरे नंबर पर हैं।

🤩 He&यs now got more than Messi! Sunil Chhetri&यs double earns the Blue Tigers a 2-0 win in #WCQ and moves him on to 74 international goals – above Lionel Messi and one off entering world football&यs all-time top 10 🧗♂️@chetrisunil11 | @IndianFootball pic.twitter.com/sCCd6BgS9H