नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारत के फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि जोड़ने जा रहे हैं। सुनील इस हफ्ते इंटरनेशनल फुटबाॅल में 15 साल पूरे कर लेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक हैंडल ने छेत्री को सम्मानित किया। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म ट्विटर पर भारतीय फुटबॅल टीम ने अपने कप्तान की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कैपटन मारवल सुनील छेत्री इस हफ्ते 15 साल का करियर पूरा कर लेंगे। हमारे साथ जुड़िए और आने वाले दिनों में छेत्री के बारे में अनसुनी कहानियां पढ़े।'

2005 में किया था डेब्यू

सुनील भारत की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बाइचुंग भूटिया के बाद दूसरे फुटबॉलर हैं। 33 साल के इस खिलाड़ी ने अपना करियर 2005 में शुरु किया था। पिछले 13 सालों में भारतीय फुटबॉल टीम को भले ही कोई खास पहचान न मिली हो, मगर सुनील ने अपने प्रदर्शन से मेसी और रोनाल्डो जैसे दिग्गजों की फेरहिस्त में खुद को शामिल कर लिया है।

#15YearsOfSC11 🙏



Captain Marvel @chetrisunil11 completes 1⃣5⃣ glorious years in international football this week 🇮🇳😍



Join us as we bring to you some unseen stories of the #BlueTigers 🐯 legend 💫 and a lot more in the coming days 🙌



#IndianFootball ⚽ #BackTheBlue 💙 pic.twitter.com/khQp7N4Yp3