उन्नाव (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यूपी पुलिस ने कहा कि उन्नाव जिले में बुधवार शाम एक ही परिवार की दो लड़कियों को उनके खेत में मृत पाया गया, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। तीनों लड़कियों के परिवार के सदस्य उन्हें बेहोशी की हालत में जिले के एक स्वास्थ्य क्लिनिक में ले गए। दो लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, और एक को इलाज के लिए अन्य अस्पताल भेजा गया।

3 girls were found lying unconscious in their own farm in Asoha, Unnao Dist, today. 2 girls died at the hospital, one referred to District Hospital. As per initial info, the girls had gone to cut grass. The doctor states that there are symptoms of poisoning; probe on: SP Unnao pic.twitter.com/IJO4L7GtUk