लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश में भी काेराेना वायरस के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। यहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8 साै पार हो चुका है। अब तक मिले मरीजों में बड़ी संख्या में तब्लीगी जमात के लोग या फिर इनसे संपर्क में आए लोग संक्रमित हैं। ऐसे में शासन से लेकर प्रशासन तक तब्लीगी जमात के लोगों से आगे आकर चेकअप कराने की अपील कर रहा है। उनकी तलाश भी की जा रही है। एक बार फिर आज यूपी पुलिस चीफ डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद, हम तब्लीगी जमात में उपस्थित रहे लोगों से काेरोना वायरस परीक्षण के लिए आगे आने की अपील करते हैं।

#WATCH People linked to Nizamuddin Markaz have to be medically tested. So we have appealed to such people to come forward for the test. Action will be taken against such people if they do not come forward: Uttar Pradesh Director General of Police Hitesh Chandra Awasthi pic.twitter.com/GsvbRrNHhW