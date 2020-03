कानपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में खेला जा रहा पहला वनडे खाली स्टेडियम में आयोजित हो रहा। वैसे तो इस मुकाबले को लाइव देखने के लिए एक भी दर्शक स्टेडियम में मौजूद नहीं, मगर स्टेडियम का एक कोना ऐसा है जहां एक शख्स आज भी बैठा है। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से एक ही जगह टिका है, क्योंकि इसमें जान ही नहीं। हम बात कर रहे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के सबसे चर्चित क्रिकेट फैन की, जिसका नाम है स्टीफन हेराल्ड गैस्कोजीन इन्हें प्यार से 'याबा' बुलाया जाता था। साल 1878 में सिडनी में जन्में याबा आज हमारे बीच नहीं है मगर उनका स्टैच्यू आज भी स्टेडियम में उसी जगह स्थित है जहां वह कभी बैठकर मैच देखा करते थे।

12 साल पहले बना था स्टैच्यू

शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे में जब कोई दर्शक स्टेडियम में नजर नहीं आया तब याबा की मूर्ति दूर से नजर आ रही थी। डॉर्क कलर का यह स्टैच्यू सिडनी स्कोरबोर्ड के ठीक नीचे कुर्सियों के बीच में बना है। पहले यहां घास की चोटी हुआ करती थी। याबा यहीं पर बैठकर मैच देखते थे मगर 1990 में जब स्टेडियम का पुर्ननिर्माण हुआ तो इस चोटी को हटाकर यहां सीटें लगा दी गईं मगर 2008 में याबा की याद में उनका एक स्टैच्यू इसी जगह बनाया गया है, जो 12 साल से इसी जगह स्थित है।

Stephen Harold Gascoigne, nicknamed the Yabba, was a fan who was famous for his one-liners like "Your lengths lousy but you bowl a good width!" at the SCG.



In 2008, a statue was sculpted honouring his support to Australian cricket.



Today, he is the only man with a seat. pic.twitter.com/2hFBDeI8Vl