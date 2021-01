Guru Gobind Singh Jayanti 2021 Wishes, Images, Quotes, messages, Greetings & Status: सिख धर्म में गुरु गोबिंद सिंह जयंती उस विशेष दिन का प्रतीक है, जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उनका जन्‍मदिन जनवरी या दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस साल गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन 20 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन को गुरुपर्व के तौर पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सिख लोग पूरे उत्‍साह के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी गुरुद्वारों में सबद कीर्तन के साथ ही लंगर का विशेष आयोजन किए जाते हैं। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर, 1666 को पटना, बिहार में हुआ था। गुरु जी के जन्मदिन का वार्षिक उत्सव नानकशाही कैलेंडर पर आधार मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा वाणी- “वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह” का नारा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की।

Guru Gobind Singh Jayanti 2021 Wishes, Images, Quotes, messages, Greetings, Shayari & Status: इस बरस भी गुरुपर्व के खास दिन पर भी सभी को भेजें गुरु गोबिंद सिंह जयंती की लख लख बधाईयां...

1: वाहे गुरु का आशीष सदा मिले

ऐसी है कामना मेरी,

गुरु की कृपा से आएगी

घर-घर में खुशहाली...

गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख-लख बधाइयां

2: राज करेगा खालसा, बाकि रहे ना कोए,

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह!!

हैप्‍पी गुरु गोविंद सिंह जयंती 2020

3: खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी की

354वीं जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं

4: वाहे गुरु... आशीष सदा रहे तेरी

तेरी दया पर चलती जिंदगी मेरी,

जब भी आए कोई मुश्किल

तू ही दिखाए मुझको मंजिल...

हैप्‍पी गुरु गोविंद सिंह जयंती 2021

5: गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद सदा मिले आपको

खुशी का जीवन से रिश्‍ता हो ऐसा,

दीए का बाती संग रिश्‍ता जैसे...

गुरु गोविंद सिंह जयंती 2021

की लख-लख बधाईयां

6: सिर पर मेरे है गुरुवर का हाथ हरपल

हरदम वो मेरे साथ है यही है विश्वास

राह वही दिखायेंगे, सारे बिगड़े काम बनायेंगे

हैप्‍पी गुरु गोविंद सिंह जयंती 2021

7: आप और आपके परिवार के लिए

बहुत ही खुशहाल हो यह गुरुपर्व

गुरु गोविंद सिंह जयंती की बधाईयां

8: May Guru Gobind Singh Ji bless you and your family with joy, peace and happiness for eternity; may he inspire us to be a better human being. Happy Gurpurab.

9: May Guru Gobind Singh Ji give you the courage and strength to fight the evil and always stand by the side of truth. Wishing you a very happy Gurpurab!

10: Blessings of your teachers and almighty cannot be taken for granted. These are only with you until you do good deeds - Guru Gobind Singh. Gurpurab Di Lakh Lakh Wadhai.

11: Jagat jalenda Rakh Lai Apni kirpa Dhaar! Happy Gurupurab 2021

12: Waheguru Ji Da Khalsa....... Waheguru Ji Di Fateh....... A Happy Guru Gobind Singh Birthday..!!