- जमीन पर नहीं दिख रहा रिजल्ट, सिटी में जगह-जगह कचरे का अंबार
- 15
दिन बचे स्वच्छता सर्वे शुरू होने में
-53
वार्ड हैं रांची नगर निगम में
-200000
से अधिक हाउस होल्डर्स हैं सिटी में
RANCHI (18 Dec) Ñ ÚUæÁÏæÙè ×ð´ Sß‘ÀÌæ âßüð ·¤ô Üð·¤ÚU ÚUæ´¿è Ù»ÚU çÙ»× Ùð ÂãÜð âð ãè ÌñØæÚUè àæéM¤ ·¤ÚU Îè ãñ। §âð Üð·¤ÚU Çæ€UØê×ð´ÅUðàæÙ ·¤æ ·¤æ× ÌðÁè âð ¿Ü ÚUãæ ãñ। ßãè´ ßðÕâæ§ÅU ÂÚU Çæ€UØê×ð´ÅU ¥ÂÜôÇ Öè ç·¤° Áæ ÚUãð ãñ¢, Üðç·¤Ù Ì×æ× ·¤ôçàæàæô´ ·Ô¤ ÕæßÁêÎ çÚUÁËÅU Á×èÙ ÂÚU çÎ¹æ§ü Ùãè´ Îð ÚUãæ ãñ। §â·¤æ ¥´ÎæÁæ §âè ÕæÌ âð Ü»æØæ Áæ â·¤Ìæ ãñ ç·¤ Á»ã-Á»ã ÂÚU ·¤êÇ¸ð ·¤æ ¥´ÕæÚU Ü»æ ãñ, Üðç·¤Ù çÙ»× ·¤è âÈ¤æ§ü UÅè× ·¤æ ŠØæÙ §â ¥ôÚ Ùãè´ ãñ। °ðâð ×ð´ ÁæçãÚ ãñ ç·¤ §â ÕæÚ Öè Sß‘ÀÌæ âßðü ×ð´ Úæ¢¿è ·ð¤ Ù¢ÕÚ ·¤UÅð´»ð।
----------------------
ÕÁÕÁæ Úãè¢ ÙæçÜØæ¢
Úæ¢¿è Ù»Ú çÙ»× ˆØôãæÚô¢ ×ð´ ¥çÖØæÙ ¿ÜæÌæ ãñ। §â ÎõÚæÙ ·é¤À çÎÙô¢ Ì·¤ Ìô àæãÚ âæÈ¤ çÎ¹Ìæ ãñ, Üðç·¤Ù ÍôÇ¸Uæ ß€Ì »éÁÚÙð ·ð¤ ÕæÎ ãæÜæÌ ßñâð ãè ãô ÁæÌð ãñ¢। ¥Õ ÁÕ Sß‘ÀÌæ âßðü ÙÁÎè·¤ ãñ Ìô ·¤ô§ü ÕÎÜæß ãôÌæ Ùãè´ çÎ¹ ÚUãæ ãñ। ÁÙßÚUè ×ð´ Sß‘ÀÌæ âßðü àæéM¤ ãô»æ ¥õÚ UÅè× ·¤æ âÚÂýæ§Á §¢SÂð€àæÙ Öè ãô»æ। °ðâð ×ð´ àæãÚ ×ð´ Á»ã-Á»ã Ü»ð ·¤¿ÚUð ·Ô¤ ÉðÚU ¥õÚ ÕÁÕÁæÌè ÙæçÜØæ¢ Sß‘ÀÌæ ·¤æ ¥æ§üÙæ çÎ¹æ ÚUãè ãñ¢।
----------------------
ãÚ çÎÙ ÎÁüÙô¢ ·¢¤ŒÜðÙ
àæãÚ ·Ô¤ ·¤§ü ßæÇü °ðâð ãñ¢ Áãæ´ ÂÚ ·¤¿Úæ ·¤Üð€àæÙ ßæÜè »æçUÇ¸Øæ¢ Ùãè´ Áæ Úãè ãñ¢। ãÚ çÎÙ §â·¤è ÎÁüÙô¢ ·¢¤ŒÜðÙ Úæ¢¿è Ù»Ú çÙ»× ×ð´ ¥æ Úãè ãñ¢। §ââð §ÌÙæ Ìô âæÈ¤ ãñ ç·¤ Ù»Ú çÙ»× ÖÜð ãè ÂêÚð àæãÚ ·¤ô ·¤ßÚ ·¤ÚÙð ·¤æ Îæßæ ·¤Ú Úãæ ãñ çÈ¤Ú Öè ·¤§ü §Üæ·ð¤ ÀêUÅ Úãð ãñ¢। ßÌü×æÙ ÃØßSÍæ Îð¹·¤Ú Øãè â×Ûææ Áæ â·¤Ìæ ãñ ç·¤ çÙ»× ÂðÂÚ çÎ¹æ·¤Ú Sß‘ÀÌæ ×ð´ ÚUñ´·¤ ãæçâÜ ·¤ÚUÙæ ¿æãÌæ ãñ।
-----------------------
·¤¿Úæ ÚôÇU ÂÚ ÀôUÇ¸æ
Ù»Ú çÙ»× Sß‘ÀÌæ âßðü ·¤ô Îð¹Ìð ãé° ¥Öè ÙæçÜØô¢ ·¤è âÈ¤æ§ü ·¤Úæ Úãæ ãñ, Üðç·¤Ù Øð ·¤¿Úæ çÙ·¤æÜ·¤Ú ÚôÇU ÂÚ ãè ÀôUÇ¸ çÎØæ Áæ Úãæ ãñ। Øð ·¤¿Úæ »æçUÇ¸Øô¢ ·ð¤ ·¤æÚ‡æ §ÏÚ-©ÏÚ çÕ¹Ú Úãæ ãñ। çÂÀÜð çÎÙô¢ ÚæÌ ×ð´ »æçUÇ¸Øô¢ ·ð¤ ·¤æÚ‡æ ÙæçÜØô¢ ·¤è »¢Î»è ¥æâÂæâ ·¤è Îé·¤æÙô¢ Ì·¤ Âãé¢¿ »Øæ। âéÕã §â ßÁã âð Îé·¤æÙÎæÚô¢ ·¤ô ·¤æÈ¤è ÂÚðàææÙè ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚÙæ ÂUÇ¸æ।
------------------------
ÂçŽÜ·¤ Ùð ·¤ãæ
Ù»Ú çÙ»× ·¤è Ùè´Î Sß‘ÀÌæ âßðü ·ð¤ â×Ø ¹éÜÌè ãñ। ÁÕç·¤ ÂêÚð âæÜ àæãÚ ·¤è âÈ¤æ§ü ·¤Úæ§ü ÁæÌè ãñ। ¥»Ú °ðâæ ãôÌæ ãñ Ìô çÈ¤Ú ·¤¿Úæ ·¤ãæ¢ âð ¥æ ÁæÌæ ãñ। ÂêÚð âæÜ É¢» âð ·¤æ× ·¤ÚæØæ Áæ° Ìô SÂðàæÜ ¥çÖØæÙ ¿ÜæÙð ·¤è ÁM¤ÚÌ Ùãè´ ÂUÇ¸ð»è।
ÚÁÙèàæ çâ‹ãæ
ÙæçÜØô¢ ·¤æ ·¤¿Úæ çÙ·¤æÜ·¤Ú çÙ»× ÚôÇU ç·¤ÙæÚð ÀôUÇ¸ ÎðÌæ ãñ। ÚæSÌð âð »éÁÚÙð ßæÜè »æçUÇ¸Øæ¢ §â ·¤¿Úð ·¤ô ¥õÚ Èñ¤Üæ ÎðÌè ãñ¢, ßãè´ ·¤è¿UÇ¸ ¥æâÂæâ ·ð¤ §Üæ·ð¤ ·¤ô ¥õÚ »¢Îæ ·¤Ú ÎðÌð ãñ¢। §â·¤æ ¹æç×ØæÁæ ã×ð´ Öé»ÌÙæ ÂUÇ¸Ìæ ãñ।
âßðü ÙÁÎè·¤ ¥æÌð ãè Ù»Ú çÙ»× …ØæÎæ °ç€UÅß ãôÌæ ãñ। Õæ·¤è ·ð¤ ÂêÚð âæÜ Øð Üô» âÈ¤æ§ü Ìô ·¤ÚÌð ãñ¢, Üðç·¤Ù ©â·¤æ çÚÁËUÅ çÎ¹æ§ü Ùãè´ ÎðÌæ। ¥»Ú çÙ»× ¥ÂÙæ ·¤æ× É¢» âð ·¤Úð´ Ìô àæãÚ ×ð´ ·¤ãè´ Öè »¢Î»è çÎ¹æ§ü Ùãè´ Îð»è।