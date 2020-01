कानपुर (फीचर डेस्क)। दीपिका पादुकोण की मूवी छपाक के चलते इन दिनों एसिड अटैक सर्वाइवर्स अपनी-अपनी कहानियां अलग-अलग जरियों से लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनोट की बहन रंगोली चंदेल, जो खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, ने अपने साथ हुए उस दर्दनाक वाक्ये का जिक्र किया और उस शख्स के नाम का खुलासा भी किया जिसने उन पर एसिड से हमला किया था। दरअसल एक यूजर ने ट्विटर पर रंगोली से उन पर एसिड फेंकने वाले शख्स के बारे में पूछा था।

Shortly after this image was clicked, the guy whose proposal I refused threw one litre acid on my face, I had to go through 54 surgeries strangely and simultaneously my little sister was physically assaulted and almost beaten to death for what ?....(contd) कंगना ने दीपिका को 'छपाक' के लिए क्यों कहा शुक्रिया? यह भी पढ़ें October 1, 2019



पेरेंट्स और पुलिस को न बताकर की गलती

इसके बाद उन्होंने लिखा, 'मेरे ऊपर एसिड फेंकने वाले का नाम अविनाश शर्मा है। वह उसी कॉलेज में था, जिसमें मैं पढ़ती थी। उसने मुझे प्रपोज किया जिसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली। वह लोगों से कहता था कि वह एक दिन मुझसे शादी करेगा। जब मेरे पेरेंट्स ने एयरफोर्स

ऑफिसर से मेरी सगाई करा दी तब वह काफी परेशान हो गया।



जग भर एसिड लाया और बस एक सेकेंड में ही छपाक

रंगोली ने आगे कहा, 'इसके बाद वह मुझ पर एसिड फेंकने की धमकी देने लगा। यह बात अपने पेरेंट्स और पुलिस को न बताना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त मैं अपनी चार दोस्तों के साथ पीजी शेयर कर रही थी। एक अजनबी शख्स मुझे पूछता हुआ आया और मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि कोई तुम्हें बुला रहा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसके हाथ में जग था... और फिर एक सेकेंड में ही छपाक।'



Posted By: Vandana Sharma