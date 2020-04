नई दिल्ली (आईएएनएस)। सोशल मीडिया टूजर्स और ओरिजनल सॉन्ग के साथ जुड़े लोगों के नाराजगी जाहिर करने से बवाल मचने के बाद, मसक्कली के रीक्रिएटेड वर्जन को अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और जयपुर पुलिस ने भी ट्रोल किया है। रीमिक्स गाने में सिद्धार्थ शुक्ला और तारा सुतारिया नजर आ रहे हैं। गाने को रिलीज होते ही इसे नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लोगों को नया वर्जन पसंद नहीं आया।

दिल्ली मेट्रो ने कहा पुराने का मैच नहीं

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने ट्वीट करके सॉन्ग पर अपना रिएक्शन दिया कि पुराने ट्रैक की कोई बराबरी नहीं है। उन्होंने खुद को गाने के लिए बायस बताते हुए कहा कि वे तो खुद इस गाने में फीचर करते हैं। ओरिजनल सॉन्ग में अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर नजर आये थे और इसे दिल्ली मेट्रो पर भी फिल्माया गया था। दिल्ली मेट्रो की पोस्ट को सोनम ने लाल हार्ट वाले इमोजी के साथ रीट्वीट किया। इसके बाद दिल्ली मेट्रो ने फिर ट्वीट किया, कि सोनम कपूर जैसे ही ये सब खत्म होता है तब हम आपको दोबारा दिल्ली 6 की सैर कराएंगे।

Thank you @sonamakapoor. Once everything is back to normal, we would love to take you on a trip to Delhi 6 again. 😀 https://t.co/nw3egdeENt