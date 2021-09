कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से 'गुलाब' चक्रवात बनता नजर आ रहा है। सोमवार को इसके ओड़िशा में गोपालपुर तथा आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम के तट की ओर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी लो प्रेशर बनता दिख रहा है।

The Deep Depression over northwest & adjoining westcentral Bay of Bengal moved nearly westwards intensified into Cyclonic Storm Gulab and lay centered at 1730 hrs IST of 25th Sep, over northwest and adjoining westcentral Bay of Bengal near about 370 km east-southeast of Gopalpur pic.twitter.com/Ays0WZwjiQ