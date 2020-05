नई दिल्ली (पीटीआई)। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने रविवार को कहा कि उसने 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में भत्ते के रूप में 30-30 हजार रुपये जमा किए हैं। यह कुल रकम 8.25 करोड़ रुपये की है। SAI की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ' ये पैसा 22 मई, 2020 को एथलीटों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। कुल 2893 एथलीटों को यह पैसा दिया जाना है, शेष 144 एथलीटों को धनराशि मई 2020 के अंत तक हस्तांतरित की जाएगी।'

I'm happy to announce that Rs 8.25 crore has been transferred to the bank accounts of 2749 athletes of the #KheloIndia Scheme as out of pocket allowance @Rs10000 a month for the first quarter of 2020-21. Our athletes are our priority and will receive full support at all times. pic.twitter.com/B6r9j1VocK