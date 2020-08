नई दिल्ली (एएनआई)। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने मंगलवार को 600 टेस्ट विकेट की शानदार उपलब्धि हासिल की। एंडरसन पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है। वहीं ओवरऑल वह हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। एंडरसन से ज्यादा विकेट लेने वाले तीनों गेंदबाज स्पिनर्स थे। लिस्ट में सबसे पहला नाम मुथैया मुरलीधरन का है जिनके नाम 800 विकेट हैं वहीं शेन वार्न (708) और अनिल कुंबले (619) का नंबर आता है।

पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एंडरसन की सराहना की और कहा कि सिर्फ 156 टेस्ट मैच खेलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना बड़ी बात है। गांगुली ने ट्वीट किया, "बहुत अच्छे जेम्स एंडरसन, आपने सिर्फ 156 टेस्ट मैचों में यह माइलस्टोन हासिल कर लिया। आप हर युवा तेज गेंदबाज के लिए आइडल हो।'

वर्तमान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जेम्स एंडरसन की इस अचीवमेंट की प्रशंसा की। कोहली ने लिखा, '600 टेस्ट विकेट लेने पर बधाई जेम्स एंडरसन। निश्चित तौर पर आप उन बेहतरीन गेंदबाजों में से हो, जिनका मैंने सामना किया।'

वेस्टइंडीज के पूर्व गेंदबाज विवियन रिचर्ड्स ने एंडरसन के 600 टेस्ट विकेट को "शानदार रिकॉर्ड" करार दिया। रिचर्ड्स ने ट्वीट किया, "बधाई @ jimmy9। क्या शानदार रिकॉर्ड है। आपके लिए और अधिक शक्ति।"

Incredible 600 by @jimmy9 . What an amazing achievement. Playing 156 Test Matches for a medium fast bowler is no less achievement. Cheers mate. #JamesAnderson #600TestWickets #England pic.twitter.com/dVFMqPvuwA — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 25, 2020

इंग्लैंड का तेज गेंदबाज भी इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक कैप्ड टेस्ट खिलाड़ी बनने से कुछ ही मैच दूर है। वर्तमान में, पूर्व कप्तान, एलेस्टेयर कुक इंग्लैंड के लिए सबसे कैप्ड खिलाड़ी हैं क्योंकि उन्होंने 161 टेस्ट खेले। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि मध्यम तेज गेंदबाज के लिए 156 टेस्ट खेलना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अख्तर ने ट्वीट किया, "@ jimmy9 द्वारा अविश्वसनीय 600। क्या अद्भुत उपलब्धि है। मध्यम तेज गेंदबाज के लिए 156 टेस्ट मैच खेलना कोई कम उपलब्धि नहीं है। चीयर्स मेट," अख्तर ने ट्वीट किया।

Champion bowler James Anderson! Congrats on reaching the first-ever 600 wickets for a fast bowler.. hard work, passion and never-day-die approach have been the hallmark of your career.. doyen of fast bowlers, best wishes for the rest of your career @jimmy9 — Wasim Akram (@wasimakramlive) August 25, 2020

महान गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा कि कड़ी मेहनत, लगन और दिन-ब-दिन उभरना एंडरसन के करियर की पहचान है। "चैंपियन गेंदबाज जेम्स एंडरसन! एक तेज गेंदबाज के लिए पहले 600 विकेट तक पहुंचने के लिए बधाई। कड़ी मेहनत, लगन और दिन-प्रतिदिन बेहतरीन प्रदर्शन आपके करियर की पहचान रहा है। तेज गेंदबाजों के लिए, शुभकामनाएं।"अकरम ने ट्वीट किया।

एंडरसन खेल के सबसे लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने पिछले महीने 500 टेस्ट विकेट हासिल किए थे, खेल के सबसे लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के लिए दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।