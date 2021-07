कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। डिजिटल इंडिया अभियान के आज छह वर्ष पूरे हो गए हैं। इस खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई-नाम योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत ई-नाम पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि किसान देश की सभी मंडियों में अपनी फसल का सौदा कर सके। इस पोर्टल पर किसान और व्यापारी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर पाएं।

This decade is going to enhance India's capabilities in digital technology & its share in the global digital economy. That's why top experts are looking at this decade as 'India's Techade': PM Narendra Modi pic.twitter.com/cXSPg7eNPi