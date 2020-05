नई दिल्ली (पीटीआई)। Live Vizag Gas Leak: गुरुवार सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। यहां एक केमिकल प्लॉन्ट से लीक हुई गैस दूर तक फैल गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और जिन लोगों पर गैस का गंभीर असर हुआ है, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं विशाखापत्तनम में सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।'

Spoke to officials of MHA and NDMA regarding the situation in Visakhapatnam, which is being monitored closely.



I pray for everyone's safety and well-being in Visakhapatnam.

800 लोग अस्पताल में हैं भर्ती

पीएम ने इस स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बात की "जो बारीकी से निगरानी की जा रही है।" गुरुवार तड़के विशाखापत्तनम में एक केमिकल प्लॉन्ट में गैस रिसाव के बाद कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 800 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिस केमिकल फैक्ट्री में यह गैस रिसाव हुआ है, वह साउथ कोरिया की बैटरी निर्माता एलजी केमिकल लिमिटेड है। यह विशाखापत्तनम शहर से 14 किमी दूर स्थित है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सवांग के अनुसार गैस लीक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। गैस लीक पर काबू पा लिया गया है। गैस के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों में से एक खूब सारा पानी पीना है। लगभग 800 लोगों को हॉस्पिटल ले जा या गया है। यह हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए जांच होगी।

Right now gas has been neutralised. One of the antidote is drinking a lot of water. Around 800 were shifted to hospital, many have been discharged. Investigation will be carried out to see how this happened: Andhra Pradesh DGP Damodar Goutam Sawang. #VizagGasLeak

2.5 किमी दूर तक फैली गंध

विशाखापत्तनम शहर के सीपी आरके मीना ने एएनआई को बताया, 'गैस को बेअसर कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। स्टाइलिन गैस रिसाव हुआ था। हमें इस बारे में जानकारी मिली और हमने ग्रामीणों को सतर्क कर दिया। हमने गांव को खाली कर दिया है। अब हम एक डोर-टू-डोर खोज कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'अधिकांश वयस्कों ने गांव खाली कर दिया लेकिन कुछ महिलाएं और बच्चे वहीं फंस गए। उन्हें हमारी टीम ने बचा लिया।" सीपी आरके मीना कहते हैं, 'गैस रिसाव का अधिकतम प्रभाव लगभग 1 से 1.5 किमी के दायरे में था लेकिन गैस की गंध 2-2.5 किमी तक थी। लगभग 300 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया दिया गया है। एक एफआईआर दर्ज की गई है।'

वाइजैग रवाना होंगे सीएम

इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी विशाखापत्तनम के लिए रवाना होंगे और किंग जॉर्ज अस्पताल जाएंगे जहां गैस रिसाव की घटनाओं से प्रभावित लोगों का इलाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएमओ ने कहा, "मुख्यमंत्री स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और जिला मशीनरी को तत्काल कदम उठाने और हरसंभव मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है।" मुख्यमंत्री ने गैस रिसाव की घटना के बारे में जानकारी ली और जिले के अधिकारियों को जीवन बचाने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया।

राष्ट्रपति ने शोक जताया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गैस लीक हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है, 'विशाखापत्‍तनम के निकट संयंत्र में गैस लीक जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है से दुख पहुंचा है। पीडि़तों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्‍वास्‍थ्य लाभ व सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं'।

Saddened by the news of gas leak in a plant near Visakhapatnam which has claimed several lives. My condolences to the families of the victims. I pray for the recovery of the injured and the safety of all.

— President of India (@rashtrapatibhvn) May 7, 2020





