नई दिल्ली (एएनआई)। Union Budget 2020 Live Update देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करेंगी। उनका बजट भाषण आज पूर्वाह्न लगभग 11 बजे शुरू होगा। आमतौर पर, प्रस्तुति की अवधि 90 से 120 मिनट तक होती है। निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश करेंगी। खास बात तो यह है सीतारमण स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाली इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला वित्त मंत्री बनीं। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को संसद में 2019-20 के लिए बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगाया गया और चुनौतियों को रेखांकित किया गया। सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा जारी किया गया था।

दिल्ली: केंद्रीय बजट 2020-21 की प्रस्तुति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे।



दिल्ली: केंद्रीय बजट 2020-21 की कांपियां संसद में लाई गई हैं।

आम बजट को लेकर सोशल मीडिया पर बाढ़

संसद में पेश हो रहे आम बजट को लेकर सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई। आम आदमी से लेकर सेलेब्रिटी तक हर कोई इस बजट 2020 को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का रहा। इस बजट को लेकर सभी की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं।

दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा संसद पहुंचे



पाॅलिटिकल रिएक्शन आने शुरु हो गए

Budget 2020 Political Reaction वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार के बजट से आम जनता को काफी उम्मीदे हैं। टैक्स से लेकर सामान की बढ़ती और घटती कीमतों पर सभी टकटकी लगाए बैठे हैं। मगर बजट पेश होने से पहले पाॅलिटिकल रिएक्शन आने शुरु हो गए हैं।

दिल्ली: बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मिलने पहुंची

निर्मला सीतारमण 11 बजे पेश करेंगी बजट

Union Budget 2020: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्‍तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के इस बार के बजट को अर्थव्‍यवस्‍था को गति देने के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं।

दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण-बहती-खाता के साथ केंद्रीय बजट 2020-21 की प्रस्तुति के लिए तैयार

सिर्फ दो महिलाओं को आज तक यह मौका मिल पाया

Union Budget 2020: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज पेश हो रहा है। आजाद भारत में बजट पेश करने का मौका चुनिंदा लोगों को ही मिला है। वर्तमान केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण 48 साल बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी थीं।

दिल्ली: MoS Finance अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे।



भारत का पहला बजट किसने और कब पेश किया

Union Budget of India 2020: Who created first Budget of India मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज पेश हो रहा है। भारत का पहला बजट किसने और कब पेश किया यह जाना रोचक होगा। अविभाजित भारत का पहला बजट स्‍कॉटिश मूल के एक व्‍यक्ति ने बनाया था।

दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं। वह आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी।

